Questa sera comincerà l’anticipo della 15esima giornata di Serie. Runjaic prepara le strategie per affrontare il Napoli di Conte. Ecco la probabile formazione dell’Udinese.
Notizie Udinese – Avanza Rui Modesto? La probabile formazione di Runjaic
Sulla fascia sinistra c’è un rebus da risolvere anche se per il momento Rui Modesto parte in pole: dietro torna Bertola?
Con il 3-5-2 ormai come punto fisso, tra i pali ci sarà Okoye. Il trio difensivo vede Bertola, Kabasele e Solet dal momento che Kristensen potrebbe subentrare. Sulle fasce prenderebbero posto Zanoli sulla destra mentre sulla sinistra tre sono le opzioni. Rui Modesto è il primo candidato altrimenti Runjaic potrebbe spostare uno tra Ehizibue o Ekkelenkamp.
A centrocampo se l’olandese rimane nel suo ruolo ci potrebbero essere Karlstrom e Piotrowski ad accompagnarlo. Nel reparto offensivo il tandem è sempre Davis-Zaniolo. Le ultime di mercato: Clamoroso ritorno? I Pozzo puntano al difensore<<<
