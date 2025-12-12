mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Avanza Rui Modesto? La probabile formazione di Runjaic

Notizie Udinese – Avanza Rui Modesto? La probabile formazione di Runjaic

Rui Modesto
Sulla fascia sinistra c’è un rebus da risolvere anche se per il momento Rui Modesto parte in pole: dietro torna Bertola?
Lorenzo Focolari Redattore 

Questa sera comincerà l’anticipo della 15esima giornata di Serie. Runjaic prepara le strategie per affrontare il Napoli di Conte. Ecco la probabile formazione dell’Udinese.

Con il 3-5-2 ormai come punto fisso, tra i pali ci sarà Okoye. Il trio difensivo vede Bertola, Kabasele e Solet dal momento che Kristensen potrebbe subentrare. Sulle fasce prenderebbero posto Zanoli sulla destra mentre sulla sinistra tre sono le opzioni. Rui Modesto è il primo candidato altrimenti Runjaic potrebbe spostare uno tra Ehizibue o Ekkelenkamp.

A centrocampo se l’olandese rimane nel suo ruolo ci potrebbero essere Karlstrom e Piotrowski ad accompagnarlo. Nel reparto offensivo il tandem è sempre Davis-Zaniolo. Le ultime di mercato: Clamoroso ritorno? I Pozzo puntano al difensore<<<

