Empoli-Udinese / La probabile formazione dei toscani: torna Vicario dal 1′

Zanetti è alle prese con gli ultimi nodi da sciogliere in vista del match di sabato pomeriggio al Castellani. Ritrovato il portiere

L'Udinese continua a lavorare in vista del match di sabato pomeriggio contro l'Empoli di Paolo Zanetti. Ora è arrivato il momento della verità, quello del campo, ma soprattutto quello giusto per avere un'idea sulla formazione che scenderà in campo al Castellani. Sicuramente non è facile fare una previsione soprattutto quando si parla di Empoli, visto che i toscani sono alle prese con diversi infortuni. Sottil, invece, sembra avere delle scelte abbastanza pilotate e difficilmente bisogna aspettarsi delle grosse sorprese. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere la probabile formazione dell'Empoli.

I padroni di casa si apprestano ad affrontare l'interessante impegno contro l'Udinese dopo che nell'ultimo turno è arrivata una sconfitta per 2-1 in extremis sul campo del Monza. Un risultato sicuramente ingeneroso alla luce dell'ottimo atteggiamento dimostrato dai toscani, capaci di agguantare il pareggio nonostante fossero passati inizialmente in svantaggio. Proprio per questo il match contro i friulani rappresenta un'importante occasione per allontanare ulteriormente ogni pericolo di risalita delle squadre che si trovano più in basso in graduatoria, puntando sul consueto undici titolare guidato dalla fantasia di Tommaso Baldanzi a sostegno della coppia d'attacco formata da Martin Satriano e Francesco Caputo.

La situazione Vicario — La buona notizia è che non ci sono fratture e che l'obiettivo, a questo punto, è averlo di nuovo a disposizione già per la gara di sabato contro l'Udinese. Zanetti tira un sospiro di sollievo: l'infortunio di Guglielmo Vicario è assai meno grave del previsto. La forte contusione al costato rimediata nella rifinitura di Monza non ha insomma provocato nessun danno serio alle costole. Lavorerà probabilmente a parte anche oggi e domani, ma l'obiettivo dichiarato dello staff medico è quello di rimetterlo a disposizione in tempo per la prossima partita, in modo tale da non fargli saltare neanche un minuto in più rispetto a quelli che ha già perso.