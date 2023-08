Udinese – La probabile formazione per il primo incontro di campionato

Il campionato è oramai alle porte. La squadra di Andrea Sottil ha grande voglia di mettersi in mostra e dire la sua nel corso di tutta l'annata. Non sarà semplice per la società del presidente Pozzo, ma in questo momento il team è sicuramente costruito in maniera da poter dare fastidio a tutte le avversarie, nessuna esclusa. Il rientro di Samardzic inoltre arricchisce ancora di più una rosa che ha già dato dimostrazione delle sue potenzialità nel corso delle amichevoli estive. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere le probabili formazioni in vista del fischio d'inizio che avverrà questa domenica alla Udinese Arena di Udine.

Le scelte

Ad oggi i ballottaggi in casa Udinese sono solo due. Il primo riguarda la fascia sinistra dove sembra essere in leggero vantaggio Zemura, ma non saremmo sorpresi se dal primo minuto dovessimo vedere in campo il suo alter-ego: Hassane Kamara. Due giocatori diversi, ma che hanno qualità che daranno una mano a Sottil sia dal primo minuto che a gara in corso per mettere in difficoltà la Vecchia Signora di Max Allegri. Il secondo dubbio è nel mezzo. Oier Zarraga si era assicurato il posto da titolare dopo la partenza di Samardzic, ora c'è da vedere se continuerà questa tendenza oppure il calciatore vorrà riprendersi la maglia da titolarissimo. Contro il team di Torino è difficile possa già avvenire il ribaltone sulla maglia da titolare, ma pare essere una semplice questione di tempo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in uscita. Beffa Fabbian. Vicino accordo con il Frosinone <<<