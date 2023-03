Udinese – La probabile formazione di sabato / La raffica di fine giornata

Sabato sera si scende in campo per una sfida importantissima. Da una parte ci sarà una squadra di altissimo livello come l'Udinese di Andrea Sottil e il suo avversario sarà il team che attualmente è ancora campione d'Italia: i rossoneri guidati da Stefano Pioli. Già da oggi si inizia a parlare di probabili formazioni e di conseguenza delle possibili scelte che possono fare i due tecnici in vista di questo impegno di campionato fondamentale.