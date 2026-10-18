L’Udinese si prepara ad affrontare il Lecce in una partita che può pesare molto sul futuro immediato della squadra di Kosta Runjaic. Il calcio d’inizio è fissato per le 12:30 al Bluenergy Stadium e, dopo quattro sconfitte consecutive, i bianconeri hanno bisogno di una vittoria per rilanciarsi. Il problema resta l’emergenza in attacco, mentre in difesa potrebbero esserci novità importanti, con David Alaba candidato a guidare il reparto.

Davis al centro dell’attacco, Ekkelenkamp e Chakvetadze alle sue spalle

Secondo le indicazioni del Messaggero Veneto, Keinan Davis dovrebbe tornare a occupare il ruolo di centravanti dal primo minuto. Le assenze di Nicolò Zaniolo, Idrissa Gueye e Vakoun Bayo riducono sensibilmente le alternative offensive a disposizione di Runjaic.

Alle spalle dell’attaccante inglese potrebbero agire Jurgen Ekkelenkamp e Giorgi Chakvetadze, chiamati a supportare la manovra offensiva e a garantire imprevedibilità negli ultimi metri.

Miller verso la panchina, Zarraga in mediana

A centrocampo potrebbe esserci una variazione rispetto alle ultime uscite. Lennon Miller rischia di partire nuovamente dalla panchina, con Oier Zarraga favorito per affiancare Jesper Karlström in mezzo al campo.

Sulle corsie esterne, invece, Vojvoda e Kamara sembrano in vantaggio per partire dal primo minuto.

Alaba al centro della difesa: le possibili scelte di Runjaic

Le valutazioni più interessanti riguardano il reparto arretrato. Abankwah sembra recuperato e potrebbe tornare tra le opzioni a disposizione dell’allenatore, mentre Alaba potrebbe essere schierato al centro della difesa, con Solet sul lato sinistro.

L’esperienza e la leadership del difensore austriaco rappresenterebbero un valore aggiunto per una squadra che nelle ultime giornate ha pagato a caro prezzo alcuni errori individuali. Tra i pali dovrebbe esserci ancora Maduka Okoye, chiamato a riscattare l’episodio che ha deciso la trasferta contro il Torino.