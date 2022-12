Udinese-West Ham | Le probabili formazioni: sarà Beto vs Scamacca

I due tecnici sono al lavoro per sciogliere le riserve sull'undici che scenderà in campo in questa amichevole dal sapore internazionale

Prima della sfida all'Athletic Bilbao, in programma sabato 17 dicembre alle ore 20, alla Dacia Arena torna il grande calcio internazionale per un nuovo test di lusso che vedrà protagonisti i ragazzi di mister Andrea Sottil. Sabato 10 dicembre alle ore 15, i bianconeri ospiteranno il West Ham, storica formazione inglese, semifinalista di Europa League la scorsa stagione ed impegnata in Conference League in quella attuale.

Sottil ha in mente di schierare il solito 3-5-2, già visto durante tutto l'avvio di stagione. In porta ci sarà Silvestri, fresco di rinnovo. Davanti a lui il terzetto difensivo sarà formato da Perez, Bijol e Nuytinck, completamente ristabilito dopo gli acciacchi degli ultimi giorni. Sulle corsie laterali agiranno Pereyra, nel suo ruolo di esterno che lo ha reso fondamentale quest'anno, e Udogie, anche lui al ritorno dall'infortunio. A centrocampo ci sarà Walace, con Lovric e Samardzic. In attacco confermata la coppia Success e Beto.

L'undici del West Ham — La squadra di Moyes ha avuto un inizio ben al di sotto delle aspettative, essendo perfino a ridosso della zona retrocessione. Sedicesimo posto con 14 punti, a più uno sul terzultimo posto. Nell'ultimo turno è arrivata la sconfitta in casa per 2-0 contro il Leicester. Il tecnico del West Ham, Moyes, dovrebbe scendere in campo con un offensivo 4-2-3-1. Al centro dell'attacco ci sarà Scamacca, in vantaggio su Antonio. Alle sue spalle saranno liberi di agire sulla linea dei trequartisti Benrahma, Lanzini e Bowen, che prenderanno il posto dell'assente Paquetà, protagonista proprio sabato contro la Croazia in Qatar. A fare da schermo davanti alla difesa, invece, dovrebbero esserci Soucek e Fornals.