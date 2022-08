Udinese – Le probabili formazioni per il match contro i campioni d’Italia

Il team gestito dal patron Giampaolo Pozzo continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una squadra consapevole del suo difficilissimo impegno, ma con una grande voglia di fare la differenza e mettere tutti in difficoltà. Sicuramente i campioni d'Italia hanno delle idee diverse riguardo questo incontro e si vorrà fare il massimo da una parte e dall'altra pur di portare a casa i tre punti finali. I rossoneri di Stefano Pioli restano favoriti, ma l'Udinese ha intenzione di fare il possibile per portare a casa anche solo un punticino. Ci si aspetta una gara di sacrificio e che permetta di giocare un calcio di altissimo livello. L'obiettivo resta la parte sinistra della classifica e l'assalto inizierà con questo undici titolare .

Sono pochi i cambiamenti rispetto alle ultime giornate della passata stagione. Sicuramente non ci sarà più Nahuel Molina, anche se Soppy ha tutte le carte in regola per poter sorprendere e fare molto bene nel corso di tutto il match. Inoltre si è ancora alle prese con il recupero di Beto che non è arrivato e ci vorrà del tempo per poterselo assicurare in ottima forma. Il mister bianconero continua a monitorare la situazione recupero in vista dei prossimi incontri. Nelle ultime ore si sta provando un rientro last minute. Un centrocampista vuole sorprendere <<<