News Udinese – Lotta contro il tempo: il centrocampista vuole esserci

Redazione

Il primo team del Friuli continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua anche contro le società più forti del nostro campionato. Sicuramente non sarà un incontro semplice visto che bisognerà vedersela contro gli attuali campioni d'Italia. Al centro dell'articolo c'è una società che non vede l'ora di dire e fare la differenza sotto tutti i punti di vista e continuare a confermarsi al vertice. Nelle ultime ore l'Udinese sta dando il massimo per cercare di portare (almeno in panchina) un altro componente importante del team. Ecco il protagonista dell'articolo.

Il centrocampista che sta facendo il massimo per poter essere convocato in vista del prossimo incontro è Mato Jajalo. Stiamo parlando di un calciatore che non vede l'ora di rendersi protagonista e che vuole convincere sotto tutti i punti di vista anche il tecnico Andrea Sottil. Solo che il tempo stringe ed il rischio è quello che anche lui possa alzare bandiera bianca. L'Udinese non deve assolutamente abbassare la guardia in vista del prossimo incontro, visto che la squadra dovrà fare a meno di un altro componente sempre nel mezzo del campo.

L'assente giustificato

Da diversi giorni lavora a parte e di conseguenza una sua panchina sarebbe già un miracolo. Molto più facile che non venga convocato e resti a riposo in quel di Udine. Stiamo parlando di Tolgay Arslan che è alle prese con un infortunio muscolare. Solo il passare del tempo potrà dare ragione al giocatore tedesco, ma di origini turche. La sua stessa fine potrebbe capitare anche al centrocampista bosniaco in vista della pima giornata. I medici sono al lavoro, ma nulla è scontato.