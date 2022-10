Cremonese-Udinese | Le scelte di Sottil: Lovric in vantaggio su Samardzic

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Una squadra che non vede l'ora di rilanciarsi dopo un avvio clamoroso in campionato, ma che è stato condito da una cocente eliminazione nella Coppa Italia e da una sconfitta pesante sul proprio campo contro il Torino in campionato. Il tecnico Andrea Sottil ha chiesto alla squadra di rialzare subito la testa e fare il possibile per potersi rilanciare. Dall'altra parte ci sarà una squadra che ha un'identità di gioco ben precisa, ma che al tempo stresso è arrivata all'ultima spiaggia. La Cremonese , ha fin qui mostrato un bel gioco, senza però riuscire a ottenere quanto fatto vedere sul manto erboso. Ecco le probabili scelte dei due tecnici per l'incontro di domani pomeriggio allo Zini di Cremona.

Le scelte di Sottil

L’Udinese è pronta a tornare in campo dopo la sconfitta con il Torino in campionato. A Cremona non sarà presente, come anticipato stamane, Rodrigo Becao, ai box per un leggero stiramento al flessore della coscia destra. In porta c'è Silvestri, con in difesa Nehuen Perez, Bijol ed Ebosse. Sulle fasce spazio a Udogie e Pereyra con Walace a fungere da mediano. Makengo sarà la mezzala di sinistra, mentre c’è il classico ballottaggio tra Lovric e Samardzic per lo slot di destra, stavolta in vantaggio sembra esserci lo sloveno. Davanti insieme a Deulofeu sfida come sempre tra Beto e Success per la maglia da titolare. Cambiando completamente discorso, però, non puoi perdere tutte le ultime sul mercato bianconero. In arrivo un nuovo campione direttamente dal Brasile. Ecco quello che bisogna sapere su Matheus Martins <<<