Udinese-Atalanta | Le probabili formazioni: cosa filtra sulle scelte

I due tecnici sono al lavoro per sciogliere le ultime riserve sugli undici titolari che scenderanno in campo nel big match della Dacia Arena

Redazione

Giorno di allenamento al Bruseschi prima della rifinitura di domani che decreterà le scelte definitive di Sottil per la gara di domenica contro l'Atalanta. Questa sarà la prova del 9 per i bianconeri che in caso di vittoria scavalcherebbero proprio gli orobici in testa al campionato (in attesa del Napoli che scenderà in campo alle 18 a Cremona). Sarebbe importante per i friulani mettere a segno la settima vittoria consecutiva. Di seguito tutte le probabili formazioni di Udinese-Atalanta, raccolte dagli ultimi aggiornamenti.

Tutti a disposizione tra le fila dei bianconeri, con Sottil abbastanza delineato nel riproporre la stessa formazione di Verona. Squadra che vince non si cambia: quindi ecco in porta Silvestri nel classico 3-5-2. Il terzetto difensivo sarà composto da Becao, Bijol e Nehuen Perez. Sulle corsie laterali ci saranno Udogie e Pereyra, mentre in mezzo al campo sarà il turno di Makengo, Walace e chance ancora dal '1 di Lovric, con Samardzic più verso la panchina. Davanti coppia d'attacco formata da Deulofeu e Beto, che torna titolare in campionato.

Le scelte del Gasp

L'Atalanta arriva a questa partita in totale emergenza difensiva: oltre a Dijmsiti e Palomino sarà assente anche Toloi, ai box dopo la lesione muscolare procurata contro la Fiorentina. In porta pochi dubbi, visto l'infortunio occorso a Musso: giocherà Sportiello. Scelte obbligate, come detto, nel reparto arretrato, dove la classica difesa tre sarà composta da Scalvini, Demiral e Okoli. In mediana spazio ancora a De Roon e Koopmainers, mentre sugli esterni agiranno Hateboer e l'ex Soppy. Sulla trequarti, invece, sarà il turno di Ederson insieme a Lookman, alle spalle dell'unica punta Muriel. Cambiando rapidamente argomento,ecco quali possono essere le prossime mosse di Marino <<<