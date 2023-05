Udinese-Sampdoria | Le probabili formazioni: Ebosele al posto di Ehizibue

Dopo lil pareggio nel turno infrasettimanale contro il Napoli tornano in campo, in uno dei posticipi del lunedì, i bianconeri. Salvezza ormai quasi impossibile per la Samp, ma rimane comunque da salvare l'onore per i blucerchiati. L'obiettivo di Stankovic è quello di cambiare la rotta rispetto alle ultime uscite, almeno sul piano dell'atteggiamento. La partita principale, a questo punto, rimane quella che si gioca fuori dal campo con il cda al lavoro per trovare soluzioni che possano evitare il fallimento. Nel frattempo, andiamo a vedere le probabili scelte dei due allenatori.

Le scelte dei due tecnici

Silvestri in porta e linea difensiva a tre formata dai soliti Perez, Bijol e Rodrigo Becao. A centrocampo ci sono Lovric, Walace e Samardzic, sugli esterni possibile il recupero di Udogie mentre dell'altra parte ci sarà Ebosele al posto di Ehizibue, out per la rottura del crociato. In attacco Pereyra e Nestorovski, con Beto che potrebbe partire dalla panchina. Stankovic deve invece rinunciare in difesa ad Amione, squalificato. Oikonomou è in vantaggio su Murillo per sostituirlo, con Nuytinck e Gunter che comporranno il pacchetto arretrato davanti a Ravaglia. A centrocampo i soliti Winks e Rincon con Augello e Zanoli sugli esterni. In attacco ballottaggio tra Cuisance e Djuricic per il posto alle spalle del tandem offensivo formato dai soliti Lammers e Gabbiadini. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del match di lunedì pomeriggio contro la Sampdoria. Ecco se ci sarà Destiny Udogie <<<