Udinese-Sampdoria / Udogie vuole esserci, tutte le ultime sul laterale

Ci si avvicina al prossimo incontro di campionato. Udogie vuole esserci dopo la grande prestazione di giovedì sera contro il Napoli: le ultime

Redazione

Destiny Udogie vuole fare la differenza fino all'ultimo minuto con la maglia bianconera sulle spalle. In questo ultimo periodo il calciatore sta vivendo un po' di alti e bassi, visto che sta alternando prestazioni di grandissimo livello ad altre condite da errori abbastanza banali. Nell'ultima settimana abbiamo vista prima un Destiny falloso e che ha commesso diversi errori elementari contro il Lecce di Baroni. Neanche sette giorni dopo, però, Udogie ha servito un assist nel match che è valso lo scudetto agli azzurri del Napoli. Proprio a qualche minuto dal fischio finale è stato costretto a dover uscire dal campo per via di un problema fisico. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e soprattutto se potrà esserci settimana prossima contro la Sampdoria.

A dieci minuti dal termine il laterale italiano si è accasciato al suolo. La fatica fatta per fermare tutte le offensive del Napoli era evidente ed infatti il tecnico è stato costretto a metterlo fuori dal campo. Al suo posto è entrato l'ultimo arrivato in rosa: Marvin Zeegelaar. C'era preoccupazione per l'ex Hellas Verona, ma alla fine tutto è finito per il meglio visto che si trattava di semplici crampi. Dopodomani, però, si scende di nuovo in campo e non possiamo fare altro che andare a vedere tutte le ultime in vista dell'incontro.

Destiny vuole esserci — Ancora cinque partite prima che per Destiny inizi una nuova avventura con la squadra londinese: il Tottenham. Il calciatore ha ancora voglia di fare la differenza e mettersi in mostra in questi ultimi incontri. Sottil non ha mai fatto a meno di lui sin da inizio stagione, motivo per cui difficilmente se ne priverà anche questo pomeriggio.