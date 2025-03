Udinese – Le probabili delle squadra in vista della gara di Lunedì

Entrambi gli allenatori stanno preparando le probabili formazioni in vista della gara di Lunedì all'Olimpico

I biancocelesti hanno strappato la vittoria per 1 a 2 contro il Plzen. Una partita molto complicata dal momento che i laziali erano in 9 a causa di due espulsioni. L'Udinese ha riposato nel frattempo e ha un vantaggio mentale notevole. Gli allenatori stanno pianificando chi giocherà per la sfida di Lunedì. Baroni spera di riavere Zaccagni dall'infortunio.