Notizie Udinese – Le probabili formazioni del match dell’Allianz Stadium

Sabato, l'Udinese sarà di scena all'Allianz Stadium per affrontare la Vecchia Signora. Ecco le probabili scelte di formazione dei due tecnici

L'emergenza covid, in casa friulana, non è ancora finita. Diversi calciatori sono ancora indisponibili. L'unico che dovrebbe tornare a disposizione è Makengo. Cioffi è pronto ad optare per il 4-4-2. In porta si va verso la conferma di Padelli, dato che Silvestri dovrebbe essere positivo. Linea a quattro composta da Molina, Perez, Nuytinck e Udogie. Il neo acquisto Benkovic potrebbe far parte della lista dei convocati. Difficile ipotizzare un suo impiego dal primo minuto. Ma andiamo avanti. Walace e Makengo sono pronti in mezzo al campo, mentre Success e Soppy dovrebbero essere impiegati come esterni alti. Coppia d'attacco formata da Beto e Deulofeu. Ma passiamo alle scelte di Allegri.