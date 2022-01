Notizie Udinese – I precedenti contro la Vecchia Signora: pericolo Dybala

Novantacinque gli incontri ufficiali tra le due squadre in Serie A. Bianconeri di Torino nettamente in vantaggio. Attenzione a Paulo Dybala

Queste due squadre si sono affrontate ben novantacinque volte nella massima serie del campionato italiano. E’ assoluto dominio piemontese. I torinesi infatti hanno ottenuto sessantaquattro successi contro i tredici dei friulani. I pareggi sono diciotto . Ma c'è di più. L’Udinese ha subito almeno un gol in ciascuna delle ultime 12 gare di Serie A contro il club di Torino. L'ultima volta che ha tenuto la porta inviolata era agosto 2015, con Orestis Karnezis tra i pali e soprattutto con Cyril Thereau, autore del gol vittoria (0-1). In totale, i bianconeri di Udine hanno segnato settantanoveanove gol, i piemontesi duecento. Il miglior marcatore dell'Udinese è Sosa con quattro reti segnate, mentre per i torinesi comanda Hansen a quota nove. Tuttavia, sabato i ragazzi di Cioffi dovranno fare particolare attenzione a Paulo Dybala, il quale ha segnato ben otto gol al team friulano. Ma andiamo a rivivere il match dell'andata.

Il 22 agosto è andato in scena il match tra Udinese e Vecchia Signora valido per il primo turno di campionato. L'avvio per i friulani è stato un disastro. Dopo 23 minuti, i ragazzi di Allegri erano già avanti per 0-2 grazie ai gol di Dybala e Cuadrado. Nella ripresa, però, i padroni di casa hanno cambiato volto. Il rigore di Pereyra ha riaperto la gara. La rete del pareggio è arrivata all'83': Okaka ruba il pallone a Szczesny e serve Deulofeu che non deve far altro che appoggiare il pallone oltre la linea di porta. Nel frattempo, la società bianconera ha ufficializzato il primo colpo di mercato. Ecco di chi si tratta <<<