Napoli-Udinese / Ecco le probabili formazioni del match: poche sorprese

Oggi ore 15:00 stadio Maradona: i ragazzi guidati da Cioffi se la vedranno con i partenopei nella sfida valevole per la trentesima giornata

Redazione

Match attesissimo da ambo le parti, quello di oggi allo stadio Armando Maradona tra Udinese e Napoli. Alle ore 15.00 la squadra di mister Cioffi scenderà in campo per fronteggiare l'armata azzurra, ancora in piena corsa per il titolo di campione d'Italia. La pressione sarà tutta sulla squadra partenopea, e questo fattore potrebbe essere determinante per i friulani. L'Udinese al momento si ritrova nella parte sinistra della classifica con 30 punti, a +8 sulla zona rossa, ma anche con due gare da recuperare (quella con la Salernitana e l'altra contro la Viola allenata da Italiano). Le ultime prestazione della squadra sono state molto incoraggianti perciò oggi si prospetta una gara scoppiettante, dalle mille emozioni. Ma arriviamo al dunque: ecco le formazioni!

Le scelte di Cioffi

Gabriele Cioffi per la sfida odierna non potrà contare su Perez che non ha recuperato la distorsione alla caviglia destra, mentre ha recuperato il centrocampista brasiliano Walace. Il mister probabilmente schiererà i suoi con il collaudato 3-5-2: tra i pali Silvestri, la linea difensiva a 3 con Becao, Pablo Mari e Zeegelaar. Sugli esterni si muoveranno Molina da una parte e Udogie dall'altra mentre in mezzo sicuri della titolarità: il rientrante Walace e Pereyra. Il ballottaggio per l'ultimo posto in mediana è fra Arslan e Makengo, quest'ultimo molto in palla nelle ultime uscite. Davanti nessun dubbio giocheranno Beto e Deulofeu. Cioffi crede nei suoi ragazzi, oggi chiederà determinazione ma soprattutto attenzione, in particolare ai diffidati: Pereyra, Becao e Molina.

Il Napoli di Spalletti

Per i partenopei la situazione assenze è più pesante: oltre a Meret, Malcuit e Petagna all'ultimo si è aggiunto anche Ounas per un affaticamento alla coscia. Spalletti dovrebbe adottare un 4-3-3 con Ospina in porta; DiLorenzo, Rrhamani, Koulibaly e MarioRui sulla linea difensiva; a centrocampo agiranno Lobotka, Anguissa e Zielinski. La novità viene dall'attacco: c'è Insigne davanti insieme a Osimhen e Politano. L'allenatore dei bianconeri ha rilasciato importanti dichiarazione in vista del match, ecco le parole della conferenza <<<