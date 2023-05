Salernitana-Udinese | Le probabili formazioni: Piatek dal 1′, torna Thauvin

Dopo la sconfitta tra le polemiche con la Lazio, i bianconeri tornano in campo all'Arechi, in uno scontro che può valere l'ottava piazza in classifica. Entrambe le squadre sono in una situazione di classifica estremamente tranquilla, ma allo stesso modo vogliono provare a chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Diverse defezioni da entrambi le parti, con la Salernitana ce dovrà fare a meno del bomber Dia. Nel frattempo, andiamo a vedere le probabili scelte dei due allenatori.

Le scelte dei due mister

Paulo Sousa deve fare i conti con diverse defezioni. In attacco dovrebbe confermare Piatek come unica punta, supportato da Candreva e Kastanos, le cui quotazioni sono in rialzo. Dia non recupera. In difesa scelte obbligate con le squalifiche di Gyomber e Daniliuc. Toccherà a Lovato e Troost-Ekong dal 1'. Anche per Sottil ci sono diversi cambi. Becao torna dalla squalifica e riprende il proprio posto al centro della difesa, mentre a centrocampo Arslan partirà dal 1′. Thauvin può tornare titolare può agire tra le linee. Squalificato Udogie. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Ecco le parole di Sottil in conferenza <<<