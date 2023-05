News Udinese | Sottil polemico: “La sospensione di Pairetto dimostra i fatti”

Ecco le dichiarazioni del tecnico piemontese alla vigilia del match contro i campani. Sottil intanto torna sull'episodio di domenica sera

L'allenatore dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana, gara valida per la penultima giornata di Serie A, tornando anche sul caso del rigore che ha regalato alla Lazio i tre punti:

"Quella appena vissuta è stata una buona settimana di lavoro. Non siamo riusciti a vincere contro la Lazio e, quando si perde, nessuno è contento. Ricominciamo quindi con la rabbia di voler guadagnare punti: settimana di lavoro intensa, con il giusto spirito. Non torno sulle polemiche della gara, è già stato detto tutto. La sospensione di Pairetto dimostra i fatti. La trasferta di Salerno sarà dura, ma vogliamo andare lì per dare continuità di prestazione e portare a casa punti importanti".

Qual è adesso l'obiettivo della squadra?

“Il primo obiettivo per noi è di continuare con questa mentalità ed identità . Al di là del record di punti, vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica. Siamo consapevoli del loro stato di forma, anche loro vorranno vincere la gara, ma anche noi abbiamo l’obbligo di fare altrettanto, per gli obiettivi che vogliamo raggiungere e, vincere fuori casa, manca da tempo. Il gruppo è concentrato e voglioso, mi aspetto una prestazione importante da parte nostra.”

Può fare un punto sulle assenze in vista della gara di domani?

"Ci sono delle assenze, lo abbiamo detto tante volte; affrontiamo questo momento senza creare alibi ma allenandoci al meglio".

Le parole di Sottil — Un'analisi sulla Salernitana di Paulo Sousa?

"Ha assimilato bene l'idea di calcio di mister Sousa. Analizzandola, mi è sembrata una squadra compatta a livello difensivo, molto corta tra i reparti, che chiude bene le linee di passaggio. Porta uomini in attacco in maniera equilibrata, una squadra molto pratica diciamo. Questo ha portato la squadra solidità e, nonostante non abbia vinto tante gare, considerando il numero di pareggi, ha guadagnato comunque punti importanti. Anche a livello individuale ci sono giocatori di livello, che esaltano poi il lavoro svolto fino a questo momento".