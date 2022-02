News Udinese: le probabili formazioni, quante sorprese per Cioffi e Sarri

Manca sempre meno a domenica sera. Il match tra gli uomini di Cioffi e di Sarri si avvicina. I bianconeri sono reduci da una dolorosa sconfitta per 4-0 contro gli scaligeri. Invece i capitolini arrivano alla Dacia Arena con la meritata vittoria per 3-0 tra le mura amiche contro il Bologna e dalla sconfitta contro il Porto in Europa League.