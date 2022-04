Udinese – Salernitana / Le probabili formazioni: Cioffi vs Nicola

La squadra è sempre più vicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di un match decisivo soprattutto per la Salernitana

Il team bianconero continua ad avvicinarsi al prossimo incontro di campionato. Proprio oggi si scenderà in campo per il recupero che vedrà da una parte l'Udinese di Gabriele Cioffi e dall'altra la Salernitana di Davide Nicola. La prima società cerca e vuole punti per potersi prendere le vette della classifica, dall'altra parte ci sono i granata che vogliono a tutti i costi prendere degli importanti punti salvezza. La situazione non è semplice e sicuramente non sarà una partita in cui è concesso abbassare la guardia, anzi, proprio oggi serve una prestazione di carattere visti gli assenti. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le probabili formazioni. Ecco le scelte da parte dei due tecnici .

L'Udinese scenderà in campo senza tre dei suoi trascinatori di questa stagione. Stiamo parlando di Nahuel Molina, Roberto Pereyra e Beto. Sicuramente delle assenze importanti e che peseranno nell'arco dell'incontro, ma i tra sostituti disegnati sono pronti per fare del loro meglio. Sulla fascia ci andrà Brandon Soppy che finalmente avrà il minutaggio giusto per poter far male alla difesa avversaria. In mezzo al campo Lazar Samardzic è pronto per far vedere a tutti di che pasta è fatto ed in attacco è l'ora del ritorno di Nacho Pussetto che non vede l'ora di gonfiare la rete. Oltre alle formazioni non perderti tutti i dettagli del prossimo match. Ecco quello che devi sapere <<<