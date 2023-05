Fiorentina-Udinese | Le probabili formazioni: Samardzic dal 1′, Ok Udogie

Dopo la vittoria di lunedì pomeriggio contro la Samp, i bianconeri tornano in campo al Franchi, in uno scontro che può valere l'ottava piazza in classifica. Ampio turnover per Italiano che pensa al ritorno di giovedì prossimo in Conference contro il Basilea. Nel frattempo, andiamo a vedere le probabili scelte dei due allenatori.

Le scelte dei due tecnici

Previsto ampio turnover per Italiano. Davanti a Terracciano potrebbe cambiare integralmente la difesa rispetto a giovedì, con Venuti e Terzic sulle fasce e il tandem centrale Milenkovic-Igor. A riposo uno tra Amrabat e Mandragora, pronto Duncan a completare la mediana. Barak al posto di Bonaventura e Kouamè e Saponara sulle corsie laterali a supporto di Jovic. Per l'Udinese invece pochi cambi rispetto a lunedì. Silvestri tra i pali, con in difesa Becao, Bijol e Nehuen Perez. Sulle fasce Udogie ed Ebosele, con Walace in cabina di regia supportato da Lovric e Samardzic. Davanti Pereyra agirà in appoggio a Nestorovski.