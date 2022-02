Udinese – Torino / Le probabili formazioni: le scelte di Cioffi e Juric

Poco più di 48h e il campionato tornerà ad animare i weekend di tutti i tifosi. Andiamo a vedere tutte le ultime sul match tra Udinese e Toro

Manca sempre meno alla prossima sfida di campionato . Per la squadra bianconera inizia l'avvicinamento al match. Una sfida tutt'altro che semplice, dato che la vedrà affrontare una delle società più in forma di tutta la Serie A, stiamo parlando del Torino di Ivan Juric. Le zebrette, invece, cercano il rilancio dopo il solo punto raggiunto nel mese di Gennaio, per altro contro un Genoa in piena crisi. Ora bisogna cercare e soprattutto trovare un vero e proprio rilancio, la prima occasione sarà alle 18 di domenica sul campo della Dacia Arena. Non perderti tutte le ultime sulle due squadre e le probabili formazioni.

Ecco i giocatori che molto probabilmente scenderanno in campo, ma per il momento ci sono ancora aperti diversi ballottaggi e i due mister devono ancora trovare la risposta definitiva. Andiamo a vedere tutte le indecisioni nel dettaglio .

La squadra bianconera ha ben tre situazioni da risolvere sul campo. La prima riguarda il reparto difensivo, dato che Pablo Marì si scalda e si sente pronto per poter dire la sua, ma per il momento sembra essere ancora favorito il centrale argentino Nehuen Perez. Anche nel centrocampo c'è un vero e proprio ballottaggio, il ritorno i Pereyra sembra essere dietro l'angolo ma potrebbe non avere i 90 minuti nelle gambe. Unico motivo che lo blocca per ottenere una maglia da titolare. Intanto al posto dello squalificato Gerard Deulofeu avrà la sua chance il nigeriano Isaac Success. Oggi la società bianconera ha sorpreso tutti, chiuso un colpo in prospettiva. Andiamo a vedere tutto nei dettagli. Piaceva in tutta Europa <<<