La Coppa Italia è alle porte e l'Udinese è pronta per scendere sul campo da gioco nel corso dei prossimi giorni. La società bianconera non vede l'ora di chiudere il suo mercato, ma nel frattempo bisogna giocare una sfida importante. Non dimentichiamo che i quarti di finale per i friulani mancano da più di 10 anni. Passiamo alle scelte di Kosta Runjaic per il match del prossimo 18 Agosto.