La Coppa Italia è alle porte e l'Udinese è pronta per scendere sul campo da gioco nel corso dei prossimi giorni. La società bianconera non vede l'ora di chiudere il suo mercato, ma nel frattempo bisogna giocare una sfida importante. Non dimentichiamo che i quarti di finale per i friulani mancano da più di 10 anni. Passiamo alle scelte di Kosta Runjaic per il match del prossimo 18 Agosto.
News Udinese – Probabili formazioni: le scelte di Runjaic per la Coppa Italia

Le probabili formazioni sembrano essere arrivate sul campo da gioco bianconero. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco le ultime su Runjaic
UDINESE (3-5-1-1): Razvan Sava; Nicolò Bertola, Christan Kabasele, Oumar Solet; Kingsley Ehizibue, Sandi Lovric, Jesper Karlstrom, Arthur Atta, Hassane Kamara; Jurgen Ekkelenkamp, Keinan Davis. All: Kosta Runjaic
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Il punto sul nuovo bomber: tutti i dettagli <<<
