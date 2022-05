Udinese – Via alla 37º giornata di campionato / Testa allo Spezia

I bianconeri di Gabriele Cioffi sono pronti a disputare la 37º giornata di campionato contro lo Spezia. Match non semplice alla Dacia Arena

L’Udinese ha archiviato l’ultimo match al Mapei Stadium contro il Sassuolo. I bianconeri hanno pareggiato 1-1 grazie alla rete del capitano Bram Nuytinck al 77esimo minuto. Adesso, però, è arrivato il momento di guardare avanti. Deulofeu e compagni sono pronti a sfidare, sabato 14 maggio, lo Spezia alla Dacia Arena. Sfida non semplice per gli undici del tecnico Gabriele Cioffi che affronteranno i bianconeri di Thiago Motta, attualmente in classifica a +3 punti dalla Salernitana, in lotta per la salvezza. Il club ligure cercherà di conquistare la vittoria per poter disputare l’ultima giornata in serenità centrando l’obiettivo di competere anche per il prossimo anno in Serie A. Ma arriviamo al dunque.

In vista del prossimo match, l’allenatore Cioffi spera di recuperare i titolari d’attacco e punterà sullo spagnolo Deulofeuaffiancato da Pussetto, pur essendo entrambi diffidati. Ultimi due incontri di campionato non semplici per la squadra bianconera che affronterà lo Spezia e la Salernitana di Davide Nicola. Il il tecnico fiorentino schiererà il 3-5-2 contro il 4-2-3-1 di Thiago Motta. I 3 punti da conquistare sono l’obiettivo centrale per l’Udinese, pronta a scendere in campo all’assalto per il 10º posto in classifica. Ma adesso andiamo a vedere le condizioni fisiche dell’attaccante Isaac Success.

Success e il calciomercato

L’attaccante nigeriano, a seguito dell’infortunio subìto contro i nerazzurri di Simone Inzaghi lo scorso 1/05, ha intenzione di tornare in campo il prima possibile, anche se non sarà facile prima della fine del campionato. Nel frattempo, in vista del prossimo turno contro lo Spezia, sarà sostituito dall’argentino Ignacio Pussetto. Ma non finisce qui. Cambiamo velocemente argomento e passiamo al calciomercato. L’Udinese si vuole dare da fare per poter stringere trattative importanti. Un nome in pole position è quello del centrocampista Salvatore Esposito che attualmente veste la maglia della Spal. Al momento, nessuna trattativa è stata avviata ma nelle prossime ore potrebbero esservi novità importanti. Ma avete sentito che cosa ha detto Collavino sul futuro di Cioffi? Ecco le dichiarazioni del direttore generale! <<<