Udinese / Le probabili formazioni in vista del match di San Siro

Ecco le probabili formazioni in vista della sfida di San Siro (di questa sera) tra l'Udinese di Gabriele Cioffi e il Diavolo di Stefano Pioli

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra di altissimi livello che ha sempre fatto la differenza sul campo da gioco, ma in questo momento sta vivendo una situazione decisamente difficile. Ecco le probabili formazioni in vista del prossimo incontro di campionato.