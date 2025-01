Verso Udinese – Atalanta | Le probabili di mister Runjaic: la situazione

La partita contro la Dea non è così lontana. Dopo aver visto il primo abbozzo nei giorni passati, ore Runjaic inizia a inquadrare i titolari

In attacco Runjaic opta per la coppia offensiva che potrebbe essere costituita da Thauvin e Sanchez. Ci sono diversi ballottaggi su determinati giocatori, pertanto l'undici titolare sarà soggetto a qualche cambiamento.