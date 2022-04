Udinese / Ci siamo quasi! Ecco le probabili scelte dei mister per domenica

Mancano più o meno 24 ore e l'ansia per il match di domenica è alle stelle. Ma quali sono i giocatori che potrebbero scendere in campo?

Mancano meno di 24 ore ad un match che potrebbe essere decisivo in casa Udinese quanto in quella del Venezia. Il mister ha parlato di una trasferta insidiosa nella quale non ci sarà assolutamente da abbassare la guardia. Al Penzo di Venezia ci sarà il pienone: duemila i tifosi a seguire ed incoraggiare i bianconeri. Un'atmosfera così bella accompagnerà i 22 in campo domani alle 15.00.Ma quale sono le scelte dei due mister? In casa veneta Zanetti ha molti dubbi e probabilmente solo con la formazione ufficiale di domani verranno sciolti. Cioffi invece ne ha solo due, ma decisivi per il ruolo che ricoprono...

Il probabile 11 bianconero

Nella trasferta di domani i dubbi per il mister dell'Udinese non sono molti ma sono fondamentali. Infatti si tratterebbe del ballottaggio fra Zeegelaar, Nuytinck e Perez per una posto nei 3 dietro e quello in attacco fra Deulofeu e Success. In difesa Perez sarebbe il meno favorito, mentre davanti potrebbero aspettarci sorprese. A centrocampo l'assente sicuro, Pereyra, dovrebbe essere sostituito da Arslan.

Udinese (3-5-2):Marco Silvestri; Rodrigo Becao-Pablo Marì- Marvin Zeegelaar/Bram Nuytinck; Nahuel Molina-Tolgay Arslan-Walace-Jean-Victor Makengo- Destiny Udogie; Gerard Deulofeu/Isaac Success-Beto.

Il probabile 11 di Zanetti

In casa veneta le cose sembrano essere più complicate. Le ultime prestazione hanno messo in dubbio la titolarità di vari giocatori e così Zanetti potrebbe mescolare le carte in tavola. Henry, rientrato dalla squalifica, sarà sicuramente il riferimento offensivo mentre Aramu che ha avuto dei problemi durante la settimana dovrebbe comunque scendere in campo domani. I veri dubbi riguardano centrocampo e difesa. Dietro potrebbe perdere il posto Caldara a favore di Modolo e nei 3 di centrocampo invece Vacca per Crnigoj. Anche per i veneti la maggior parte dei dubbi verranno svelati domani.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi-Modolo-Ceccaroni-Haps; Cuisance-Crnigoj-Ampadu; Aramu-Henry-Okereke.

