Notizie Udinese – Le probabili scelte di Cioffi e Pioli

Domani alle 20:45, l'Udinese scenderà in campo contro la capolista del torneo. Vediamo le probabili scelte di formazione dei due allenatori

Manca un solo giorno al ritorno in campo dell'Udinese. Domani sarà una gara importante per tanti motivi, ma soprattutto segnerà l'esordio di Gabriele Cioffi sulla panchina bianconera. Il tecnico toscano dovrebbe guidae la squadra solamente fino a mercoledì. Ma chissà che una vittoria contro la capolista non possa cambiare le carte in tavole. I rossoneri di mister Pioli, però, vogliono continuare a guardare tutti dall'alto verso il basso. Nel frattempo, ecco le probabili scelte di formazione dei due tecnici.

Cioffi

Mister Cioffi non dovrebbe fare grandi cambiamenti dal punto di vista tattico. Si concentrerà soprattutto sull'aspetto mentale. Il modulo, salvo sorpese, sarà il 4-4-2. In porta nessun dubbio, c'è Marco Silvestri. Linea difensiva composta da Perez, Nuytinck, Udogie ed uno tra De Maio e Becao. Il brasiliano ci proverà fino alla fine a recuperare. Vuole tornare ad aiutare la squadra. A centrocampo, Walace agirà insieme ad Arslan con Molina e Deulofeu come esterni offensivi. La coppia d'attacco sarà composta da Beto e Success. Pussetto e Forestieri pronti ad entrare a gara in corso. Ma passiamo alle scelte di Stefano Pioli.

Bianconeri (4-4-2): Silvestri, Perez, Nuytinck, De Maio, Udogie, Walace, Arslan, Molina, Deulofeu, Success, Beto

Pioli

Il problema principale di Pioli sono le assenze. Ad Udine, i rossoneri avranno ben 5 indisponibili: Calabria, Kjaer, Leao, Pellegri e Rebic. Olivier Giroud è in dubbio. Passiamo agli undici titolari. Spazio al solito 4-2-3-1. Davanti a Mike Maignan, agiranno Kalulu, Romagnoli, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo, c'è Tonali. Rischio turnover per Kessié. Si scalda Bennacer. In attacco, Zlatan Ibrahimovic sarà supportato dagli esterni Krunic e Saelemaekers. Sulla trequarti Diaz potrebbe essere chiamato agli strordinari, ma attenzione a Messias che scalpita. Nel frattempo, torniamo a parlare di mercato. Marino potrebbe aver trovato il sostituto di Stryger Larsen. Ecco chi è <<<

Rossoneri (4-2-3-1): Maignan, Kalulu, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Kessié, Krunic, Diaz, Saelemaekers, Ibrahimovic.