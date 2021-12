Notizie Udinese – Cioffi: ”Sono emozionato. Ecco qual è il mio obiettivo”

Il nuovo allenatore dell'Udinese, Gabriele Cioffi, è stato intervistato da Michele Criscitiello. Ecco le dichiarazioni del tecnico toscano

Queste le prime parole di Gabriele Cioffi. ''Sono stato sorpeso dalla chiamata dei Pozzo. Mi aspettavo tutto, anche una rescissione consensuale. Sono molto emozionato. Le emozioni forti sono dure da gestire. Ho fatto fatica a dormire. Impovvisamente, sotto Natale, in maniera del tutto inaspettata, è arrivata così la mia nomina. Ho voglia di cominciare, di trasmettere entusiasmo, di trasmettere chi sono io ai ragazzi. Caratterialmente sono grintoso, non esibizionista. Vivo con sangue gli eventi, ma riesco ad essere anche lucido. Periodo negativo? Le colpe vanno divise, non date ad una singola persona. Il mio obiettivo è di trasmettere la fame ela rabbia sana che ho io ai ragazzi. Poi c'è il calcio giocato, la tattica, la tecnica. Ma l'input che va dato è questo. Io ho una chance. Me la voglio giocare con la mia personalità. Se va bene, è andata bene per come sono io. Altrimenti ho imparato la lezione. Ho già allenato da primo, all'estero, in categorie inferiori ma lì è un altro sport. In A i ragazzi le conoscenze le hanno, in categorie inferiori le persone le coinvolgi più sulle tue conoscenze".