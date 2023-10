Udinese – Problema per Sandi Lovric: ecco quando potrà tornare

Sandi Lovric si prepara per i prossimi incontri di campionato. Ieri contro il Lecce ha dovuto alzare bandiera bianca, ecco per quale motivo

Il calciatore sloveno di ritorno dalla nazionale (dove non ha giocato moltissimo) è stato messo sin da subito al centro della mediana che doveva affrontare e battere il Lecce, il risultato è che Sandi Lovric non era pronto. Il centrocampista è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a non poter essere del match. Ecco tutte le ultime sulle condizioni del calciatore di proprietà dell'Udinese.