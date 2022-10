Hellas-Udinese | Problemi per Cioffi: non ci saranno Faraoni e Ilic

Viste le recenti difficoltà sia di risultati che di gioco, la sfida di domani sera per l'Hellas, e soprattutto per Cioffi, profuma già di ultima spiaggia. L'Hellas arriva a questa sfida dopo aver raccolto zero punti nelle ultime due uscite in campionato, entrambe terminate con il punteggio di 2-0. Ora tocca ai bianconeri, squadra rivelazione di questo avvio di Serie A, anche se il tecnico gialloblù conosce i segreti per tentare di imbrigliare i friulani. Come prima cosa, il Verona dovrebbe tornare al 3-4-2-1, modulo che nelle scorse stagioni ha aiutato i veneti a raggiungere risultati importanti.

Nonostante questi nuovi accorgimenti, non arrivano buone notizie dalla conferenza stampa di ieri per i gialloblù. Cioffi ha annunciati che due pedine fondamentali del suo scacchiere tattico non saranno presenti all'incontro di domani. I giocatori in questione sono Faraoni e Ilic. Il primo è ancora alle prese con l'infortunio che lo tiene ai box da diverse settimane, anche se il tecnico si è detto ottimista nel vederlo recuperare per il match contro la Salernitana. Per Ilic invece si tratta di uno stop avuto in nazionale che lo costringerà a saltare sicuramente la sfida di domani: "Ho già la formazione in mente, eccezion fatta per il sostituto di Ilic che è tornato malconcio dalla nazionale”- così aveva detto su di lui Cioffi. Non perdere tutte le ultime sulla possibile difesa titolare: Nehuen Perez ci sarà <<<