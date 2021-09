News Udinese – Il piano: 3 problemi da risolvere e 3 soluzioni da adottare

Luca Gotti ha un piano. Il tecnico dell'Udinese sa benissimo quanto questa partita sia importante, non solo per la squadra ma anche e soprattutto per il suo futuro.

Dopo le tre sconfitte consecutive è arrivato il momento di rialzare la testa. Vietato perdere. Questa volta non ci sono scuse. L'avversario è forte ma battibile (come qualsiasi avversario). Non si giocherà ogni tre giorni per diverse settimane. Gotti ha tutto il tempo di cui ha bisogno per preparare al meglio la partita. Larsen e Molina, nel frattempo, sono stati convocati dalle rispettive Nazionali ma scenderanno in campo dopo il match contro la Sampdoria. Arriviamo al dunque.