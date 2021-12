Notizie Udinese – Ecco il programma dalla 1^ alla 4^ giornata di ritorno

La Lega Serie A ha svelato il programma completo fino alla quarta giornata del girone di ritorno. Ecco quando scenderà in campo l' Udinese

Il campionato sembra essere iniziato ieri, ma in realtà è già passato quasi un girone intero. Martedì e mercoledì, andrà in scena l'ultimo turno di andata. Con l'anno nuovo inizierà il ritorno. In questa prima parte di stagione, l'Udinese ha avuto un andamento altalenante. Molto bene nelle prime tre giornate: due vittorie ed un pareggio. Successivamente, i friulani hanno faticato parecchio e nelle successive tredici partite è arrivato un solo successo. L'esonero di mister Gotti è stato inevitabile. Al suo posto è arrivato mister Gabriele Cioffi che ha subito fatto cambiare atteggiamento e mentalità. Fin ora, in due gare, non ha mai perso. Nel frattempo, la Lega Serie A ha comunicato date e orari delle prime quattro giornate del girone di ritorno della Serie A. Ecco il programma completo dell'Udinese.