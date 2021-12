News Udinese – Una settimana di Cioffi / Sta sorprendendo tutti

La squadra bianconera continua a vincere. Il cambio d'allenatore ha dato la scossa necessaria. Le ultime sul tecnico

Il team bianconero una sola settimana e qualche ora fa, era in una situazione davvero complicata. A soli cinque punti dalla zona retrocessione e con una squadra che non sapeva più vincere. In pochissimo tempo, con l'avvento del nuovo tecnico c'è stata una vera e propria rivoluzione, ma non di modulo o di pedine sul campo da gioco, ma di testa. Tutta la squadra ha iniziato a girare in maniera compatta e coesa per il campo e i risultati sono a dir poco notabili. In tre partite sono arrivati nove gol segnati e solo uno subito. Un vero e proprio cambiamento. Andiamo a vedere nei dettagli il tecnico bianconero.