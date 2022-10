Notizie Udinese – Ecco il programma di giornata: non c’è un attimo di sosta

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro. Adesso si mette un attimo da parte il campionato, perché c'è la coppa

Il team bianconero non può fare altro che godersi la classifica fino ad ora, ma non deve assolutamente abbassare il livello di guardia. La partita di ieri pomeriggio contro i biancocelesti della capitale ha dato a tutti l'ennesima dimostrazione di quanto i friulani siano forti e capaci di fare la differenza. Solo due traverse hanno fermato la squadra dalla possibile vittoria finale, la prima con il talentino Lazar Samardzic e la seconda con il più navigato Gerard Deulofeu. Archiviato il match si pensa subito al prossimo incontro. Dopodomani si scende di nuovo in campo e l'avversario di giornata sarà una squadra da non sottovalutare. Ecco tutte le ultime sulla partita infrasettimanale.

L'avversario di mercoledì sera sarà il Monza di Raffaele Palladino. L'Udinese deve arrivare preparatissimo all'incontro, visto che affronterà una squadra completamente diversa da quella vista un mesetto fa e battuta a domicilio. Dall'altra parte ci sono proprio i brianzoli che vogliono giocare un bello scherzetto ad uno dei team più in forma del nostro campionato, sicuramente non sarà facile ma le seconde linee potrebbero anche giocare dei brutti scherzi. Ora la palla passa in mano ad Andrea Sottil che dovrà decidere gli undici titolari e di conseguenza quanto turnover dover eseguire.

Il portiere di Coppa

La prima grande scelta dovrebbe essere quella che riguarda l'estremo difensore. Ieri, in conferenza, il tecnico bianconero ha confermato che Marco Silvestri non è al meglio ed è alle prese con un problema al piede. Motivo per cui dal primo minuti ci sarà quasi sicuramente l'esordio stagionale di Daniele Padelli. Questa sarà una grande occasione per il campione d'Italia 2020. Una chance per mettersi in mostra e dimostrare ancora a tutti quanto vale.