Notizie Udinese – Match Day in programma per le 18:00: il punto

Il giorno è finalmente arrivato. In occasione dell’Immacolata concezione, l’Udinese sfiderà il Genoa. Un posticipo di giornata molto importante per i friulani che vogliono i tre punti per rimanere nella parte sinistra della classifca.
Gli uomini di Runjaic si preparano alla gara di oggi contro il Genoa di Daniele de Rossi al Bluenergy Stadium
Atta rimarrà out, De Rossi ha trovato Malinovskyi (da vedere se entrerà in campo). Si parla di modulo specchio per tutte e due le formazioni: un 3-5-2. Runjaic valuterà fino all’ultimo momento chi scenderà in campo come titolare.
Chissà che spettacolo ci aspetta e quale sarà l’esito di questa gara. Una cosa è certa: l’Udinese non vuole deludere il suo pubblico. Le ultime di mercato: Lovric verso l’addio? Offerta dalla Serie A<<<
