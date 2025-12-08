Notizie Udinese – Match Day in programma per le 18:00: il punto

Il giorno è finalmente arrivato. In occasione dell’Immacolata concezione, l’Udinese sfiderà il Genoa . Un posticipo di giornata molto importante per i friulani che vogliono i tre punti per rimanere nella parte sinistra della classifca.

Atta rimarrà out, De Rossi ha trovato Malinovskyi (da vedere se entrerà in campo). Si parla di modulo specchio per tutte e due le formazioni: un 3-5-2. Runjaic valuterà fino all’ultimo momento chi scenderà in campo come titolare.

Chissà che spettacolo ci aspetta e quale sarà l’esito di questa gara. Una cosa è certa: l’Udinese non vuole deludere il suo pubblico. Le ultime di mercato: Lovric verso l’addio? Offerta dalla Serie A<<<