News Udinese – Il programma nazionali: oggi in campo quattro bianconeri

L'Udinese si prepara al meglio per i prossimi incontri, ma nel frattempo tiene banco la pausa per le nazionali. Oggi quattro in campo

Cristiano Passa Redattore 21 marzo - 12:35

Oggi è il giorno di Lorenzo Lucca. Il centravanti dell'Udinese è pronto per prendersi la sua prima occasione in azzurro e soprattutto vuole sfruttarla nel migliore dei modi. In campo ci andrà questa sera contro il Venezuela, in una partita che darà un'ottima cartina di tornasole a mister Spalletti.

In campo non solo l'azzurro, ma anche altri tre giocatori di proprietà bianconera. Amichevole a Mosca per la Serbia che se la vedrà contro la Russia, tra i protagonisti anche Lazar Samardzic. Discorso simile per la Slovenia di Jaka Bijol e Sandi Lovric che sfiderà Malta in un'altra amichevole in preparazione all'Europeo.

