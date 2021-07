Notizie Udinese – In programma una nuova amichevole: ecco l’avversario

Secondo le ultime indiscrezioni, mercoledì 28 luglio andrà in scena un altro test amichevole: ecco l'avversario

Ieri, è partito ufficialmente il ritiro di Sankt Veit. Ancora una volta, l'Udinese ha scelto la location austriaca, dove troverà strutture all'avanguardia come una moderna palestra, una piscina e tre campi da calcio. In Carinzia, Luca Gotti spingerà molto sulle nuove tattiche che i calciatori devono imparare per il prossimo campionato. Qualcosa si è intravisto durante il primo test amichevole della stagione. Contro gli sloveni dell'ND Bilje, il tecnico veneto ha schierato un'inedita difesa a quattro. La squadra ha faticato un pò, ma ha tutto il tempo necessario per memorizzare i nuovi schemi. Intanto, secondo le ultime indiscrezioni, è in programma una nuova sfida. Vediamo l'avversario.

In programma match contro lo Sturm Graz

Ancora la società non ha rilasciato nessun comunicato ufficiale. Tuttavia, Il Gazzettino è sicuro: mercoledì 28 luglio i bianconeri affronteranno a Sankt Veit, lo Sturm Graz, club militante nella Serie A austriaca. L'orario è ancora da definire, ma probabilmente il match verrà disputato nel tardo pomeriggio. L'Udinese, quindi, oltre a ND Bilje, Fenerbahce e Lens, se la vedrà con l' ex squadra di Sebastian Proedl. Le novità non finiscono qui.

Novità per la gara contro il Fenerbahce

Il Gazzettino lancia un'altra indiscrezione. La sede del prossimo test, quello del 24 luglio contro il Fenerbahce, potrebbe cambiare. La location dovrebbe passare da Villach a Kranjska Gora, in Slovenia. Questo cambiamento sarebbe dovuto ad alcuni problemi burocratici dettati ettati da una documentazione che l'organizzazione degli eventi che si occupa delle amichevoli, deve presentare alle autorità. Il rischio principale è che lo stadio della città austriaca non possa garantire il distanziamento in caso di un'elevata presenza dei tifosi turchi. A breve, la società dovrebbe comunicare il tutto.