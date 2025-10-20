mondoudinese udinese news udinese Udinese – Match day in programma per le 20:45!

Il posticipo di Serie A vedrà la Cremonese affrontare l’Udinese alo stadio Zini: calcio di inizio ore 20:45
L’attesa sta per terminare ! Non si parla più di giorni ma di ore prima che la partita tra Cremonese e Udinese abbia inizio stasera alle 20:45. L’agonismo è già ad un buon livello. Runjaic vuole tre punti, Nicola non vuole deludere il proprio pubblico.

Le basi per creare un match entusiasmante ci sono. L’Udinese deve riuscire a ritrovare la vittoria dopo il pareggio con il Cagliari. Per fare ciò Zaniolo sembra essere pronto ad entrare in campo.

Dall’altra parte i riflettori sono puntati sono Jamie Vardy. Nicola potrebbe schierarlo dal primo minuto e questo potrebbe creare qualche problema alla difesa friulana. Le ultime di mercato  Runjaic, sarà addio? Decisione dei Pozzo chiara<<<

