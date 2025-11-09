mondoudinese udinese news udinese Udinese – Match Day in programma per le 18:00: il punto

La sfida contro la Roma è in programma per le 18:00 allo stadio Olimpico. Entrambe le squadre vogliono i tre punti
Manca sempre meno alla gara tra Roma e Udinese. Sia Runjaic che Gasperini vogliono riportare le loro squadre ai tre punti ma questo comporta una gara ad alto livello.

Il match all’Olimpico è in programma per le 18:00 in punto. Si tratta di una gara molto importante per gli uomini di Runjaic che vogliono puntare al risultato dopo la vittoria contro l’Atalanta.

