Udinese – Il programma della settimana: verso il prossimo incontro

La squadra bianconera non vede l'ora di affrontare il prossimo incontro. L'obiettivo è quello di riprendersi dopo un avvio di 2023 difficile

Il team bianconero inizia a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha iniziato questo 2023 in modo completamente opposto rispetto al via dello scorso agosto. Adesso bisogna dare tutto sul campo da gioco e di conseguenza si lavorerà intensamente in vista dei prossimi incontri. Il calendario mette subito in programma una partita da non sottovalutare contro una squadra che sta cercando in tutti i modi di risalire la china. Stiamo parlando della Sampdoria di Dejan Stankovic che dopo un inizio di stagione difficile ora cercherà di salvarsi e mantenere la categoria con le unghie e con i denti.

La società dopo la sconfitta contro il Bologna ha portato avanti un confronto molto costruttivo in vista dei prossimi match e sia il capitano che il tecnico sono d'accordo su un ritiro anticipato in vista della prossima sfida. Nel frattempo oggi tutti si godono ancora un giorno di pausa e da domani è stata fissata la ripresa con tutto il gruppo presente. Quella di martedì sarà anche la serata giusta per vedere dal primo all'ultimo minuto (assieme ai compagni) il fantasista spagnolo Gerard Deulofeu. Occorre uno sforzo da parte di tutti per poter raggiungere il successo dopo diversi mesi e l'Udinese è pronto per tutti i sacrifici.

Il programma — Allenamenti tutti i giorni e ritiro anticipato (come detto in precedenza) questo è il programma della squadra del Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo è quello di arrivare preparati e pronti per una partita molto importante che prenderà il via alle ore 12 e 30 di domenica 22 gennaio. Non ci si aspetta alcun tipo di passo falso, ma solo una squadra con grande voglia di rivalsa.