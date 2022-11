News Udinese – Programma delle vacanze: ecco i prossimi appuntamenti

Il team bianconero non riesce più a vincere. La squadra allenata da Andrea Sottil manca l'appuntamento con il successo da decisamente troppo tempo ed infatti bisogna fare molto di più sia dentro che fuori dal campo da gioco. Dopo una partenza sprint, qualcosa sembra essersi spento ed anche i risultati lo dimostrano visto che non arriva il successo da ben sette incontri di fila. Un'enormità per una squadra che ad inizio campionato ne aveva collezionati sei in successione assieme a nove risultati utili consecutivi. Adesso ci sarà il tempo per riposarsi e poi bisognerà partire più forti che mai. Ecco le ultimissime in vista di questo periodo che servirà per ricaricare le batterie.