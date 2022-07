News Udinese | Prosegue il ritiro bianconero: ecco i nuovi numeri di maglia

Manca meno di un mese all'inizio del campionato 2022/23. Sono settimane fondamentali per il club bianconero in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni, non solo l'Udinese sarà impegnato nelle questioni di mercato, ma dovrà anche occuparsi della preparazione precampionato. Dopo i primi giorni di allenamento al campo sportivo Bruseschi di Udine, il club bianconero si è spostato in Tirolo, a Lienz, per continuare il ritiro in vista del prossimo campionato di Serie A. Non perdiamo altro tempo e facciamo un focus sulla sessione d'allenamento precampionato odierna.