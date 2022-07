Notizie Udinese | Prosegue il ritiro precampionato: il report giornaliero

Prosegue la preparazione in vista della prossima stagione per il club bianconero. Ecco il report sulla sessione di allenamento odierna

Manca meno di un mese all'inizio del campionato 2022/23. Sono settimane fondamentali per il club bianconero in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni, non solo l'Udinese sarà impegnato nelle questioni di mercato , ma dovrà anche occuparsi della preparazione precampionato. Nello specifico, facciamo un focus su quelle che sono state queste prime giornate d'allenamento .

Nella giornata di ieri, 8 Luglio 2022, la squadra ha proseguito il suo lavoro presso il campo sportivo Bruseschi. Come riportato dal comunicato ufficiale dell'Udinese, l'allenamento è stato composto da una doppia seduta. La prima, quella del mattino, prevedeva un programma di forza in palestra. Nel pomeriggio, invece, la squadra è scesa in campo per preparare gli aspetti tecnico-tattici. Successivamente c'è stato un allenamento sul possesso palla e, infine, una partita a campo ridotto. Per concludere il programma di ieri, mister Andrea Sottil ha previsto le classiche ripetute per i suoi ragazzi. L'allenamento odierno, invece, prevede una sessione pomeridiana.