Notizie Udinese – Arizala è uffciale! Prossima settimana visite mediche

Juan Arizala ha accettato di unirsi ai bianconeri e si sta dirigendo verso il Friuli: le visite mediche saranno la prossima settimana

Lorenzo Focolari Redattore 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 12:36)

L'Udinese si sta preparando a completare il primo acquisto durante la finestra di mercato invernale, guardando sia al presente che al futuro. È tutto sistemato per l'arrivo di Juan Arizala in maglia bianconera.

La squadra friulana, con una mossa sorprendente, ha superato la concorrenza del Milan, trovando un accordo sia con l'Independiente Medellin che con il calciatore. Secondo quanto riportato dall'analista di mercato Fabrizio Romano, sono stati finalizzati tutti i dettagli nelle ultime ore e il ragazzo è partito oggi per dirigersi verso il Friuli, con le visite mediche previste per la prossima settimana.

Runjaic avrà a disposizione un possibile esterno da fascia sinistra ma vedremo come verranno sfruttate le sue qualità dal tecniche tedesco.