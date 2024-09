Notizie Udinese – Protesta Curva Sud, quanto resterà fuori dallo stadio

Il clima di tensione verso la sfida di campionato tra la Roma e l'Udinese è decisamente alle stelle. La squadra capitolina sta vivendo un momento decisamente complesso in cui non riesce a trovare una quadra tecnica. Sicuramente l'esonero di Daniele De Rossi si è trasformato nella classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Proprio per questo motivo ci si prepara ad una grande protesta da parte del tifo più caldo dei giallorossi. La Curva Sud non entrerà per la prima mezz'ora allo stadio Olimpico. Un segnale forte da recapitare alla presidenza Friedkin. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime dal campo d'allenamento. Juric ha preso una decisione clamorosa <<<