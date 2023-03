News Udinese / Provedel out per febbre: Mancini pensa a Silvestri

In queste ore, infatti, il CT Mancini starebbe pensando al portiere bianconero in vista delle sfide amichevoli contro Inghilterra e Malta

Venerdì pomeriggio sono uscite le convocazioni da parte del tecnico azzurro per i primi impegni validi per le qualificazioni ai prossimi campionati Europei che si giocheranno in Germania nel 2026. Hanno fatto sicuramente molto scalpore le convocazioni del tecnico italiano Roberto Mancini. Tra queste la chiamata del portiere Ivan Provedel, che tanto bene sta facendo con la Lazio in campionato. Ieri l'estremo difensore biancoceleste ha giocato e vinto il derby della Capitale con la febbre a 39, ma le sue condizioni di salute non sono ancora migliorate. Il portiere biancoceleste ieri è stato colpito da un forte attacco influenzale che, dopo la partita, non sembrerebbe essere passato, anzi, potrebbe compromettere la sua presenza in Nazionale.

In queste ore, infatti, il CT Mancini, che lo aveva convocato in vista delle sfide amichevoli contro Inghilterra e Malta, starebbe riflettendo sulla possibilità di lasciare l'estremo difensore a casa per recuperare e convocare il numero 1 dell'Udinese, Marco Silvestri. Il portiere dell'Udinese, escluso inizialmente a sorpresa dai convocati e autore fin qui di una grande stagione tra i pali friulani, è in attesa di novità nelle prossime ore.

Una stagione straordinaria — Silvestri è uno dei migliori portieri per rendimento del campionato. Le sue parate hanno salvato in più occasioni in bianconeri, che senza il suo apporto sarebbero sicuramente con diversi punti in meno in classifica. Anche sabato è arrivata una prestazione super, con il rigore prato a Ibra poi fatto ripetere. Ora vedremo se questa continuità basterà per riassaporare il profumo della Nazionale. Marco se la merita, vedremo se Mancini, con Provedel e Vicario out, lo richiamerà.