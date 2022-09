Udinese – Il pullman dei tifosi in panne? No problem, ci pensa la società

Ha dell'incredibile ciò che è successo l'altra domenica in quel di Sassuolo. Ecco tutta la storia spiegata nei minimi dettagli

Redazione

L'Udinese ha sempre avuto a cuore i suoi tifosi e la prova la abbiamo ogni qualvolta il pubblico si fa sentire sia in casa che in trasferta. Il ringraziamento da parte dei calciatori è sempre il primo ad arrivare ed in una partita come quella contro il Sassuolo, l'apporto dei fans è stato a dir poco fondamentale. I 500 supporters hanno sostenuto la squadra per tutti e novanta i minuti, spingendola verso la rete di Lazar Samardzic che ha permesso di portare a casa i tre punti finali. Nel ritorno dallo stadio, però, è avvenuto qualcosa che ha del clamoroso. Il club ha ringraziato i tifosi con un gesto che pochissime squadre avrebbero compiuto.

I tifosi di ben due fan club bianconeri, all'altezza di Carpi, si sono trovati a piedi per un problema al motore del pullman che gli aveva guidati in trasferta. Subito tutti si sono messi all'opera per poter trovare una soluzione a questo problema. Tra le varie cariche entrate in gioco, c'è stata anche la società stessa che ha messo a disposizione del team il pullman ufficiale della squadra che aveva appena accompagnato i giocatori all'aeroporto di Parma. I tifosi, perciò, sono giunti alle proprie case sopra il mezzo che fino a qualche ora prima trasportava i propri beniamini. Sicuramente una situazione tutt'altro che scontata e che lascerà un ricordo indelebile per questo sfortunati, ma allo stesso tempo fortunati, fans.

Un gesto solidale

Non è la prima volta che una squadra come quella bianconera esegue gesti d'amore nei confronti dei propri fans. Anche il direttore generale Collavino ci ha tenuto a specificare che è solo un piacere sostenere ed aiutare i supporters che seguono le zebrette anche in trasferta. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i dettagli sul rinnovo del portiere Marco Silvestri. Il direttore Marino è già all'opera <<<