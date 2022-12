Udinese – Il punto sull’allenamento odierno / Un centrale ancora a parte

Oggi la società è andata in campo per una seduta d'allenamento pomeridiana. Come sempre il lavoro si è diviso in due parti, la prima più atletica e pensata proprio a creare una base solida in vista della seconda parte del campionato. La seconda, invece, ha previsto un lavoro direzionato sul campo e soprattutto con il pallone tra i piedi. Diciamo degli esercizi mirati principalmente alla tecnica dei giocatori. Sono stati diversi i giocatori che hanno dovuto alzare bandiera bianca in vista dei prossimi allenamenti e soprattutto che non sono riusciti a seguire a pieno ritmo questa sessione. Andiamo a vedere di chi si tratta.