Notizie Udinese – Il punto dal Bruseschi: si lavora con un occhio al Bilbao

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdere tutte le ultime dai campi d'allenamento

La squadra allenata dal tecnico Andrea Sottil continua a lavorare sui campi da gioco in vista dei prossimi incontri di campionato. Si parla di una società che non vede l'ora di riprendere il suo cammino sulle vette della classifica nazionale e cercherà in tutti i modi di conquistare un piazzamento tra le prime sette, visto che vale un posto in Europa. Proprio per cercare di non perdere nemmeno un istante e continuare a rendere ad alti livelli, si ha un programma di allenamenti davvero tosto. Ecco tutte le ultime che arrivano dal Bruseschi riguardo le pesanti sedute d'allenamento studiate su misura per la squadra del Friuli Venezia Giulia.

Ieri è andata in scena una doppia seduta molto pesante per tutti i diretti interessati. La prima parte ha visto una squadra divisa in due tronconi che si è allenata tra lavoro in palestra e lavoro sul campo. Dopo una pausa pranzo si è scesi di nuovo sul campo da gioco, ma questa volta con il gruppo completamente unificato. All'inizio ci sono stati diversi esercizi palla al piede e svolti soprattutto per migliorare il possesso palla. Nella seconda parte, invece, ci si è dati da fare con delle partitine a ranghi ridotti che hanno permesso di visionare i giocatori uno per uno. Dopo il sunto sugli allenamenti appena trascorsi, non perdere il calendario con tutti i prossimi impegni.

Quando in campo — Oggi è in programma un allenamento pomeridiano che si sta svolgendo proprio in questi minuti. I prossimi appuntamenti importanti, invece, sono quelli che riguardano le amichevoli. Proprio sabato alle ore 20:00 si scenderà sul campo da gioco della Dacia Arena per la partita tra l'Athletic Bilbao e l'Udinese di mister Andrea Sottil.